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«Бердыева кто-то придумал». Степашин — о кандидатах на пост главного тренера «Динамо»

«Бердыева кто-то придумал». Степашин — о кандидатах на пост главного тренера «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о том, что московский клуб вёл переговоры с экс-тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились. Дорогое это удовольствие? Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

Сообщалось, что Курбан Бердыев близок к назначению в «Динамо». Одновременно с этим клуб вёл переговоры с Сандро Шварцом, который в итоге и стал главным тренером москвичей.

Последним местом работы Бердыева стал «Рубин». Специалист покинул пост главного тренера казанского клуба летом 2019 года. О возможном назначении Бердыева на пост главного тренера «Динамо» неоднократно сообщалось ранее.

Бердыев и Шварц — основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»
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