«Спартаку» предлагали Алейша Видаля, но клуб сделал выбор в пользу Мозеса

Представители экс-полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля предлагали услуги футболиста московскому «Спартаку». Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к футболисту.

«В «Севилье» на него не рассчитывают — клуб готов был отпустить его в бесплатную аренду или же разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Представители игрока искали варианты трудоустройства, выходили с предложениями на многие клубы. Одним из таких был «Спартак», — сказал источник, знакомый с ситуацией.



Собеседник, близкий к футболисту, подтвердил эту информацию и добавил, что в «Спартак» он мог приехать в качестве свободного агента.

«Представители Видаля запрашивали зарплату в размере € 2,5-3 млн. Боссам красно-белых этот вариант был не интересен — на тот момент они сделали выбор в пользу Виктора Мозеса», — сказал собеседник.



Видаль принадлежит «Севилье», куда перешёл из «Барселоны» в 2018 году. Прошлый сезон полузащитник провёл в «Алавесе». Футболист принял участие в 29 матчах Ла Лиги, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. В нынешнем розыгрыше 31-летний полузащитник участия в матчах не принимал.



«Спартак» до конца недели объявит о трансфере Виктора Мозеса. Нигерийский футболист подпишет арендное соглашение с красно-белыми сроком на один сезон. Мозес успешно прошёл медобследование перед переходом и ждёт рабочую визу в Россию.



В минувшем сезоне хавбек, права на которого принадлежат «Челси», выступал за миланский «Интер». 29-летний полузащитник принял участие в 20 матчах за итальянский клуб, в которых отдал 5 результативных передач.



Ранее Мозес выступал за «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.



Вызывался в сборную Нигерии с 2012 по 2018 год.