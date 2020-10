Главный редактор CSKA TV — о ролике «Зенита» к ЛЧ: money, money, money

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева поделилась мнением о ролике петербургского «Зенита» к Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Кирильчева в ответ на твит комментатора Фёдора Погорелова написала слова из песни группы ABBA «Money, Money, Money».

«Money, money, money

Must be funny

In the rich man's world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man's world

Aha-ahaaa», — написала Кирильчева в своём «твиттере».

Напомним, что пресс-служба «Зенита» объявила о начале кампании «Поднять паруса!» к старту Лиги чемпионов. Каждый из футболистов основного состава «Зенита» в ролике получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.