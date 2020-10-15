Семак: завтра решим, сыграют ли с «Сочи» Жирков, Дзюба и Оздоев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Сочи» оценил физическое состояние питерцев, выступающих за сборную России.

«Барриос и Ловрен пока не прилетели из сборных. Они ещё в пути. Насколько готов Далер Кузяев, не успели оценить. Вся информация – это только то, что мы видели, когда Далер выступал за сборную. Того количества матчей, который он провёл за 2,5 месяца, недостаточно, чтобы быть в хорошей форме. Я говорю не только о физическом состоянии, есть ещё и игровой тонус. Будем разбираться по ходу.

Не просил Черчесова поберечь Жиркова. Тренер сборной – это тренер сборной. У каждого свои задачи. Конечно, для Юры это тяжёлый график. Обсудим с ним всё завтра. Сегодня футболисты сборной, игравшие меньше, тренируются с командой. А те, кто играл больше, занимаются восстановлением. Завтра решим, сыграют ли с «Сочи» Жирков, Артём Дзюба и Магомед Оздоев", — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» сыграет с «Сочи» 17 октября.