Семак: у Малкома повреждение, он не занимается в общей группе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Сочи» рассказал о повреждении нападающего питерцев Малкома.

«Дриусси начал заниматься в общей группе. Конечно, говорить, что он набрал форму, пока рано. Нужно войти в игровой и тренировочный тонус. Посмотрим, как он будет набирать форму, но он сейчас в обойме. У Малкома действительно повреждение. Он не занимается в общей группе. Степень серьёзности его повреждения нам ещё предстоит оценить. Его участие в матче с «Сочи» маловероятно», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В матче 10-го тура со «Спартаком» Малком отыграл все 90 минут.

Напомним, в августе 2019 года Малком получил травму бедра в матче РПЛ с «Динамо» (2:0). Из-за повреждения нападающий пропустил семь месяцев.