Сын Игнашевича стал игроком «Знамени Труда»

Защитник Дмитрий Игнашевич, сын главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, перешёл в старейший футбольный клуб России «Знамя Труда».

«18-летний защитник Дмитрий Игнашевич заявлен за нашу команду. Он является воспитанником ДЮСШ ЦСКА. Напомним, отец Дмитрия, Сергей Игнашевич, выступал за наш клуб в 1999 году», — сообщается в телеграм-канале «Знамени Труда».

В сезоне-2019/2020 «Знамя Труда» заняло 12-е место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ.

Сергей Игнашевич является отцом четверых сыновей, двое из которых от первого брака — Роман и Дмитрий. Третий сын, Сергей, родился 21 февраля 2008 года, четвёртый, Тимофей, 15 июля 2012 года. Дмитрий и Сергей Игнашевичи занимались в футбольной школе московского ЦСКА.