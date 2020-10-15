Эден Азар не сыграет с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар пропустит матч 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», утверждает Marca.

По данным источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не хочет форсировать возвращение футболиста в строй. В клубе готовы подождать, пока Азар сможет вернуться на поле полностью готовым. Дата возвращения игрока пока не сообщается. 29-летний форвард точно пропустит ближайшие матчи Примеры с «Кадисом» (17 октября) и «Барселоной» (24 октября).

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.