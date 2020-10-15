Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

22-летний Лысов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне защитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.