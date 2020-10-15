Кукуян: после матча «Спартак» — «Зенит» втроём обнялись в судейской

Арбитр Павел Кукуян рассказал о работе на матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Матч был в субботу, а я узнал о назначении во вторник по электронной почте. Увидел и стал мысленно настраиваться на игру. Опасения были. Но они есть перед каждой игрой. Я настраивался, как обычно, как на конкретную игру перед каждым туром. Однако волнений и опасений было чуть больше, чем перед другими играми.

Было ли облегчение после матча? Да, когда зашли в судейскую, втроём с арбитрами обнялись, и пришло облегчение. Новости и прессу не читали, не знаю, как и что обсуждали. Главное — как нашу работу оценили инспектор и руководство. Большое количество матчей? Судейский корпус — народ закалённый. Главное, чтобы была работа и мы были при деле", — цитирует Кукуяна „Матч ТВ“.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.