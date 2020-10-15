Кукуян: после матча «Спартак» — «Зенит» втроём обнялись в судейской

Арбитр Павел Кукуян рассказал о работе на матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).
«Матч был в субботу, а я узнал о назначении во вторник по электронной почте. Увидел и стал мысленно настраиваться на игру. Опасения были. Но они есть перед каждой игрой. Я настраивался, как обычно, как на конкретную игру перед каждым туром. Однако волнений и опасений было чуть больше, чем перед другими играми.
Было ли облегчение после матча? Да, когда зашли в судейскую, втроём с арбитрами обнялись, и пришло облегчение. Новости и прессу не читали, не знаю, как и что обсуждали. Главное — как нашу работу оценили инспектор и руководство. Большое количество матчей? Судейский корпус — народ закалённый. Главное, чтобы была работа и мы были при деле", — цитирует Кукуяна „Матч ТВ“.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
- 15 октября 2020
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
16:54Павел Погребняк вернётся в «Урал» Эксклюзив
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:32
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
13:47