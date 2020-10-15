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Переболевший коронавирусом Рыбусь вернулся в расположение «Локомотива»

Переболевший коронавирусом Рыбусь вернулся в расположение «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Польский полузащитник Мацей Рыбусь вернулся в расположение «Локомотива», сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

6 октября появилась информация, что Рыбусь заразился коронавирусной инфекцией и был изолирован от команды. 13 октября 31-летний футболист повторно протестировался, и результат оказался отрицательным.

Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил три жёлтые карточки. Контракт польского защитника с российским клубом действует до лета 2021 года.

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