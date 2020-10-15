ЭСК РФС: судья Турбин правильно удалил Карпина после матча «Сочи» — «Ростов»

Пресс-служба РФС на официальном сайте опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии.



Комиссия постановила, что в матче 10-го тура «Сочи» – «Ростов» (4:2) судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» на 60-й минуте матча и правильно удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после окончания матча. Арбитр, по мнению экспертов, также имел формальные основания для удаления игрока «Ростова» Матиаса Норманна на 63-й минуте.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия главного тренера „Ростова“ Валерия Карпина расценены судьей матча как демонстративное несогласие с его решением. Официальное лицо команды, вышедшее на поле с целью конфронтации с официальным лицом матча, подлежит удалению с поля», — уточняет пресс-служба РФС.

Арбитр Евгений Турбин в матче с «Сочи» показал футболистам «Ростова» восемь жёлтых карточек. По завершении матча он удалил тренера «Ростова» Валерия Карпина за споры.

«Ростов» ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Турбина в трёх эпизодах: неназначение одиннадцатиметрового удара в ворота «Сочи» на 60-й минуте, удаления Матиаса Норманна на 63-й минуте и главного тренера Валерия Карпина после окончания матча.