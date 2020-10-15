ЭСК РФС: судья Турбин правильно удалил Карпина после матча «Сочи» — «Ростов»

Пресс-служба РФС на официальном сайте опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии.
Комиссия постановила, что в матче 10-го тура «Сочи» – «Ростов» (4:2) судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Сочи» на 60-й минуте матча и правильно удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после окончания матча. Арбитр, по мнению экспертов, также имел формальные основания для удаления игрока «Ростова» Матиаса Норманна на 63-й минуте.
«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия главного тренера „Ростова“ Валерия Карпина расценены судьей матча как демонстративное несогласие с его решением. Официальное лицо команды, вышедшее на поле с целью конфронтации с официальным лицом матча, подлежит удалению с поля», — уточняет пресс-служба РФС.
Арбитр Евгений Турбин в матче с «Сочи» показал футболистам «Ростова» восемь жёлтых карточек. По завершении матча он удалил тренера «Ростова» Валерия Карпина за споры.
«Ростов» ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Турбина в трёх эпизодах: неназначение одиннадцатиметрового удара в ворота «Сочи» на 60-й минуте, удаления Матиаса Норманна на 63-й минуте и главного тренера Валерия Карпина после окончания матча.
- 15 октября 2020
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:51
-
19:48
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
16:54Павел Погребняк вернётся в «Урал» Эксклюзив
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47