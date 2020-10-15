«Спартак» намекнул на подписание Мозеса, опубликовав фрагмент песни Армстронга

Пресс-служба «Спартака» на странице в «Твиттере» намекнула на переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Твит красно-белых содержит отрывок песни Луи Армстронга — Go Down Moses.
Сообщалось, что нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Хавбек подпишет арендное соглашение с красно-белыми сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.
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