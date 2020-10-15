«Ростов» — об Ионове: благодарим Алексея за самоотдачу, голы и эмоции

«Ростов» поблагодарил полузащитника Алексея Ионова, который перешёл в «Краснодар».
«Между нашим клубом и «Краснодаром» достигнуто соглашение по трансферу полузащитника. Алексей перешел в наш клуб летом 2017 года и проделал большой путь до игрока основного состава сборной России. Всего Ионов провёл за «Ростов» 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач. Благодарим Алексея за самоотдачу, голы и эмоции, желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.
«Краснодар» ранее объявил на своём официальном сайте о переходе Алексея Ионова. 31-летний Ионов является воспитанником «Зенита», цвета которого защищал с 2007 по 2011 год, после чего перешёл в «Кубань». Спустя всего год хавбек перебрался в «Анжи», однако вскоре клуб поменял стратегию развития и Алексей с несколькими партнёрами по команде ушёл в «Динамо». У бело-голубых его арендовал ЦСКА, а в 2017 году Ионов перешёл в «Ростов».
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