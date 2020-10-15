Терентьев перешёл из «Зенита» в «Ростов»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев вернулся в «Ростов».
«Достигнуто трансферное соглашение между нашим клубом и «Зенитом». Терентьев уже выступал за нашу команду с 2015 по 2017 год, после чего вернулся в «Зенит», воспитанником которого он является. Прошлый сезон игрок провёл в «Уфе» на правах аренды. Мы вновь приветствуем Дениса в «Ростове» и желаем ему успешной игры за наш клуб!» — сообщает пресс-служба «Ростова».
Сегодня, 15 октября, петербургский «Зенит» объявил на своём официальном сайте о переходе защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.
28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».
- 15 октября 2020
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:51
-
19:48
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
16:54Павел Погребняк вернётся в «Урал» Эксклюзив
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47