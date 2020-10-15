Терентьев перешёл из «Зенита» в «Ростов»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев вернулся в «Ростов».

«Достигнуто трансферное соглашение между нашим клубом и «Зенитом». Терентьев уже выступал за нашу команду с 2015 по 2017 год, после чего вернулся в «Зенит», воспитанником которого он является. Прошлый сезон игрок провёл в «Уфе» на правах аренды. Мы вновь приветствуем Дениса в «Ростове» и желаем ему успешной игры за наш клуб!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

Сегодня, 15 октября, петербургский «Зенит» объявил на своём официальном сайте о переходе защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».