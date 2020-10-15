Гозенс: «Интер» — фаворит, но если я забью 10 голов, «Аталанта» может выиграть скудетто

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс в преддверии матча с «Наполи» оценил шансы бергамасков на завоевание скудетто в этом сезоне.

«Говорить о скудетто сейчас — это слишком, но матч с «Наполи», безусловно, важен и интересен. Наша цель — взять три очка. Несмотря на международную паузу, мы в хорошем физическом состоянии.

У меня всё в порядке в «Аталанте». Хочу сыграть на чемпионате Европы, поэтому для меня было важно остаться в таком проекте, как «Аталанта». Говорить о борьбе за скудетто непросто. Думаю, что в этом году фаворитом является «Интер». Если бы мне удалось забить десять голов, возможно, мы смогли бы победить в чемпионате Италии», — цитирует Гозенса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После 3 туров «Аталанта», набрав 9 очков, лидирует в таблице Серии А. «Наполи» (5) занимает восьмое место.