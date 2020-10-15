Гозенс: «Интер» — фаворит, но если я забью 10 голов, «Аталанта» может выиграть скудетто

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс в преддверии матча с «Наполи» оценил шансы бергамасков на завоевание скудетто в этом сезоне.
«Говорить о скудетто сейчас — это слишком, но матч с «Наполи», безусловно, важен и интересен. Наша цель — взять три очка. Несмотря на международную паузу, мы в хорошем физическом состоянии.
У меня всё в порядке в «Аталанте». Хочу сыграть на чемпионате Европы, поэтому для меня было важно остаться в таком проекте, как «Аталанта». Говорить о борьбе за скудетто непросто. Думаю, что в этом году фаворитом является «Интер». Если бы мне удалось забить десять голов, возможно, мы смогли бы победить в чемпионате Италии», — цитирует Гозенса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
После 3 туров «Аталанта», набрав 9 очков, лидирует в таблице Серии А. «Наполи» (5) занимает восьмое место.
- 15 октября 2020
-
22:09
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:51
-
19:48
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31