Шведский хавбек Понтус Альмквист стал игроком «Ростова»

«Ростов» объявил на своём официальном сайте о переходе полузащитника «Норчёпинга» Понтуса Альмквиста.

Сумма трансфера составила € 3,75 млн. Футболист подписал с российским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года.

Альмквист перешёл в «Норчёпинг» в 2016 году. За клуб 21-летний полузащитник провёл 30 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Игрок выступал на правах аренды за «Варберг», «Норрби» и «Сильвию». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Норчёпинг» 22 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Альмквист выступает за молодёжную сборную Швеции. В стане национальной команды Понтус провёл две встречи, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Альмквиста в € 250 тыс.