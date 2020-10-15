Шведский хавбек Понтус Альмквист стал игроком «Ростова»

«Ростов» объявил на своём официальном сайте о переходе полузащитника «Норчёпинга» Понтуса Альмквиста.
Сумма трансфера составила € 3,75 млн. Футболист подписал с российским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года.
Альмквист перешёл в «Норчёпинг» в 2016 году. За клуб 21-летний полузащитник провёл 30 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Игрок выступал на правах аренды за «Варберг», «Норрби» и «Сильвию». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Норчёпинг» 22 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Альмквист выступает за молодёжную сборную Швеции. В стане национальной команды Понтус провёл две встречи, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Альмквиста в € 250 тыс.
- 15 октября 2020
-
22:09
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:51
-
19:48
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31