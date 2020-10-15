«Ростов» подписал игрока молодёжной сборной Швеции Гиговича

«Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником «Хельсингборга» Армином Гиговичем.

«18-летний полузащитник перешёл в наш клуб. Армин начал свою карьеру в клубе «Хельсингборг», который выступает в шведской высшей лиге. Гигович является игроком молодёжной сборной Швеции. Желаем Армину по-настоящему проявить себя в футболке нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Expressen сообщал, что российский клуб заплатил за футболиста 30 млн шведских крон (около € 2,88 млн). Переговоры продолжались несколько недель.



18-летний Гигович является воспитанником «Хельсингборга». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Швеции (10 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки. Гигович вызывался в юношескую сборную Швеции U17, в составе которой провёл семь матчей без результативных действий.