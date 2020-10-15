«Ростов» подписал игрока молодёжной сборной Швеции Гиговича

«Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником «Хельсингборга» Армином Гиговичем.
«18-летний полузащитник перешёл в наш клуб. Армин начал свою карьеру в клубе «Хельсингборг», который выступает в шведской высшей лиге. Гигович является игроком молодёжной сборной Швеции. Желаем Армину по-настоящему проявить себя в футболке нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Expressen сообщал, что российский клуб заплатил за футболиста 30 млн шведских крон (около € 2,88 млн). Переговоры продолжались несколько недель.
18-летний Гигович является воспитанником «Хельсингборга». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Швеции (10 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки. Гигович вызывался в юношескую сборную Швеции U17, в составе которой провёл семь матчей без результативных действий.
- 15 октября 2020
-
22:09
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
19:51
-
19:48
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:55
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31