Хавбек «Уфы» Карп: смена тренера может помочь в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Уфы» и сборной Молдовы Кэтэлин Карп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ. Игра между «железнодорожниками» и уфимцами состоится в Москве 17 октября.
«Как раз сейчас нахожусь в дороге. Лечу из сборной в расположение клуба. Нужно переключаться на дела клуба. Нам предстоит очень важный матч с «Локомотивом». Турнирная ситуация сейчас такая, что неважно против кого играем, в гостях или дома. Надо стараться набирать очки в матчах с любым соперником. Может ли помочь смена тренера? Думаю, да. Обычно в таких ситуациях у футболистов бывает эмоциональный подъем. Надеюсь, что и у нас будут положительные эмоции. У меня же в этой игре будет ещё и большая личная мотивация. Сегодня моему дяде и агенту Ивану Карпу исполняется 50 лет. Серьёзный юбилей. Желаю ему всех благ и постараемся порадовать его в субботу», — сказал Карп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что новым главным тренером «Уфы» стал Рашид Рахимов.
- 15 октября 2020
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