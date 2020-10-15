Газизов: увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду нигерийского полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.



«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В минувшем сезоне Мозес выступал на правах аренды за миланский «Интер». 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.



Набрав после 10 туров 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.