Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов: увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса

Газизов: увидите, почему «Спартак» выбрал именно Мозеса
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду нигерийского полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В минувшем сезоне Мозес выступал на правах аренды за миланский «Интер». 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.

Набрав после 10 туров 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

«Сделаем красиво». Мозес отреагировал на пост «Спартака» с песней Армстронга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020