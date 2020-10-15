Виктор Мозес: «Спартак» — один из величайших клубов Европы

Новичок «Спартака» 29-летний хавбек Виктор Мозес поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

«Всем привет! Очень рад переходу в „Спартак“, это один из величайших клубов в Европе. Не могу дождаться встречи с новыми одноклубниками. Сезон обещает быть интересным. Вперёд, „Спартак“!» — сказал Мозес в видео, размещённом на странице Teammosesmedia в «Инстаграме».

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.