Физиотерапевт сборной Боливии рассказал о конфликте с Месси по окончании матча отбора ЧМ

Физиотерапевт сборной Боливии Лукас Навас рассказал о конфликте с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси по окончания матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Когда матч закончился, я увидел, что между игроками идёт спор. Я просто хотел попросить их разойтись, чтобы избежать удалений. Это было недоразумение, но такие вещи остаются на поле. Я вырос, наблюдая за игрой Месси. Он величайший из всех игроков. Я так восхищаюсь им, что назвал своего сына Лионелем. Я получал угрозы после того, что произошло. Мне больно, потому что мои дети слышат, что обо мне говорят, — приводит слова Наваса Globo Esporte со ссылкой на Radio Colonia.

Напомним, что Аргентина одержала победу со счётом 2:1.