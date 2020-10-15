Физиотерапевт сборной Боливии рассказал о конфликте с Месси по окончании матча отбора ЧМ
Физиотерапевт сборной Боливии Лукас Навас рассказал о конфликте с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси по окончания матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Когда матч закончился, я увидел, что между игроками идёт спор. Я просто хотел попросить их разойтись, чтобы избежать удалений. Это было недоразумение, но такие вещи остаются на поле. Я вырос, наблюдая за игрой Месси. Он величайший из всех игроков. Я так восхищаюсь им, что назвал своего сына Лионелем. Я получал угрозы после того, что произошло. Мне больно, потому что мои дети слышат, что обо мне говорят, — приводит слова Наваса Globo Esporte со ссылкой на Radio Colonia.
Напомним, что Аргентина одержала победу со счётом 2:1.
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- 15 октября 2020
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