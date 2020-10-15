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«Спартак» заявил 20-летнего защитника Никиту Ходорченко

«Спартак» заявил 20-летнего защитника Никиту Ходорченко
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» внёс в заявку бывшего защитника львовского «Руха» Никиту Ходорченко, который был свободным агентом, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

20-летний Ходорченко является воспитанником кировоградской «Звезды». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 тыс.

«Спартак», в 10 турах набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (21). В 10-м туре «Спартак» и «Зенит» встречались в Москве на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился вничью — 1:1. Следующий матч московский клуб проведёт с «Химками». Встреча состоится 17 октября в Химках на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 19:00 мск.

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