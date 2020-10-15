«Челси» перепутал «Зенит» и ЦСКА, объявляя о переходе Мозеса в «Спартак»
Пресс-служба лондонского «Челси» допустила ошибку при объявлении трансфера нигерийского полузащитника Виктора Мозеса в московский «Спартак».
«Виктор Мозес перешёл на правах аренды в московский «Спартак». Российская команда занимает второе место в таблице вместе с ЦСКА», — говорится на официальном сайте «аристократов».
На самом деле у «Спартака» одинаковое количество очков с петербургским «Зенитом». Оба клуба набрали по 21 очку. ЦСКА занимает третье место (19).
В минувшем сезоне Мозес выступал за «Фенербахче» и «Интер» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
Виктор Мозес: «Спартак» — один из величайших клубов Европы
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