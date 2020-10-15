«Довезли всё-таки!» Геркус отреагировал на переход Мозеса в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

«Довезли всё-таки! „Спартак“ объявил о трансфере Виктора Мозеса. Как я и писал, трансфер, который мог состояться ещё прошлым летом, всё-таки произошёл. Бывший игрок „Челси“, „Ливерпуля“, „Уигана“, „Вест-Хэма“ и „Интера“ переходит до конца сезона в „Спартак“. Игрок с колоссальным опытом определённо добавит качества. Хороший трансфер», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Мозес — воспитанник «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне выступал за «Фенербахче» и «Интер» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.