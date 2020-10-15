Бывший игрок «Ростова» Канга заразился коронавирусом

Габонский полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга Каку заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте белградского клуба.

Футболист был протестирован после возвращения в клуб из расположения сборной Габона. Тест показал положительный результат, поэтому хавбек изолирован от остальной команды. Канга чувствует себя хорошо и вскоре может вернуться к тренировочному процессу.

Канга известен российским болельщикам по выступлению за «Ростов» с 2013 по 2016 год. Затем он перешёл в «Црвену Звезду» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Сербии (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча с пенальти. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.