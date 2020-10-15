Чистяков рассказал о беседе с Семаком перед возвращением в «Зенит»

Защитник Дмитрий Чистяков, который перешёл из «Ростова» в «Зенит», рассказал об общении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.
«Да, мне удалось обсудить переход с Семаком. Мы созвонились, Сергей Богданович сказал, что есть интерес и желание. Спросил, есть ли интерес с моей стороны. Я ответил: «Конечно!». Дальше дело было за представителями клубов.
Я уже в Петербурге, завтра первая тренировка. Завтра буду уже с командой!» — приводит слова Чистякова пресс-служба питерского клуба.
Сегодня, 15 октября, «Зенит» объявил на своём официальном сайте о переходе защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. 26-летний Чистяков является воспитанником «Зенита», но за основной состав клуба он не провёл ни одного матча. В «Ростов» защитник перешёл летом 2019 года из «Тамбова», сумма трансфера составила € 125 тыс. В нынешнем сезоне Чистяков принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 90 минут, но результативными действиями не отметился.
- 15 октября 2020
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