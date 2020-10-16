«Локомотив» интересуется португальским форвардом Камашу

Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» Рафаэлу Камашу, утверждает A Bola.

По данным источника, российский клуб может арендовать футболиста до закрытия трансферного окна. Форвардом также интересуется загребское «Динамо».

20-летний Камашу является воспитанником «Манчестер Стии» и «Ливерпуля». В «Спортинг» он перешёл летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (девять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. В нынешнем сезоне Камашу в Примейре на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.