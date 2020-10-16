Попов — о встрече с Норманном: он пообещал передать привет всем моим пацанам в «Ростове»
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов сфотографировался с хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном в аэропорту.
«Очень приятная встреча… Пообещал передать привет всем моим пацанам… Про кого я говорю, они сами знают!» — написал Попов на своей странице в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. 23 августа Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил повреждение.
Ивелин получил повреждение в матче с «Тамбовом» (0:1). Игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.
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