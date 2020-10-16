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Зе Луиш — о тренировке «Локомотива»: счастье снова стучится в дверь

Зе Луиш — о тренировке «Локомотива»: счастье снова стучится в дверь
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш поделился фотографией с тренировки московского клуба.

«Счастье снова стучится в дверь», — написал Зе Луиш в своём «инстаграме».

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Сумма трансфера составила € 7 млн. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера нападающего составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых забил 7 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду в 19 матчах забил 3 мяча.

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