Чидера Эджуке: надеюсь, ЦСКА зайдёт как можно дальше в Лиге Европы и выиграет турнир

22-летний нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением об экс-армейце Ахмеде Мусе, поделился эмоциями от дебюта в сборной и рассказал о целях в ЦСКА.

«То, что рассказывают об игре Ахмеда Мусы за ЦСКА – это безумие! Он добился многого в составе «армейцев» и его действительно до сих пор любят в Москве. На родине его знают все и много говорят о нём. Теперь я здесь и надеюсь, что смогу внести свой вклад, поддержать команду и вывести её на новый уровень.

Дебют в сборной Нигерии – это моя сбывшаяся мечта, потому что это то, на что я надеялся и молился, чтобы это произошло. Честно говоря, сейчас для меня это почти идеальное время. Я очень взволнован, чтобы меня вызывали вновь и вновь, и благодарю Бога и всех, кто поддерживал меня.

Любимая позиция? Я могу играть любую роль в атаке, но обычно мне нравится играть левым нападающим, мне приносит это удовольствие.

Приятно играть в Лиге Европы. У нас будет большая конкуренция, как в Лиге Европы, так и в Российской Премьер-лиге. Нам нужно сохранять динамику, потому что нам предстоит сыграть большое количество матчей.

Надеюсь, мы сможем зайти как можно дальше в Лиге Европы и, если это возможно, выиграть турнир, что также очень важно для нас как клуба», — цитирует Эджуке Goal.