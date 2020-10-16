Чидера Эджуке: надеюсь, ЦСКА зайдёт как можно дальше в Лиге Европы и выиграет турнир

22-летний нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением об экс-армейце Ахмеде Мусе, поделился эмоциями от дебюта в сборной и рассказал о целях в ЦСКА.
«То, что рассказывают об игре Ахмеда Мусы за ЦСКА – это безумие! Он добился многого в составе «армейцев» и его действительно до сих пор любят в Москве. На родине его знают все и много говорят о нём. Теперь я здесь и надеюсь, что смогу внести свой вклад, поддержать команду и вывести её на новый уровень.
Дебют в сборной Нигерии – это моя сбывшаяся мечта, потому что это то, на что я надеялся и молился, чтобы это произошло. Честно говоря, сейчас для меня это почти идеальное время. Я очень взволнован, чтобы меня вызывали вновь и вновь, и благодарю Бога и всех, кто поддерживал меня.
Любимая позиция? Я могу играть любую роль в атаке, но обычно мне нравится играть левым нападающим, мне приносит это удовольствие.
Приятно играть в Лиге Европы. У нас будет большая конкуренция, как в Лиге Европы, так и в Российской Премьер-лиге. Нам нужно сохранять динамику, потому что нам предстоит сыграть большое количество матчей.
Надеюсь, мы сможем зайти как можно дальше в Лиге Европы и, если это возможно, выиграть турнир, что также очень важно для нас как клуба», — цитирует Эджуке Goal.
- 16 октября 2020
-
02:39
-
02:19
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:53
-
00:51
-
00:33
-
00:32
-
00:12
- 15 октября 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:41
-
23:36
-
23:25
-
23:25
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:43
-
22:33
-
22:09
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:38
-
20:36
-
20:33