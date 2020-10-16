Мохамед Салах предстал в образе героя мультфильма «Суперсемейка» на день рождения дочери

28-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в «Инстаграме» новый пост, продемонстрировав фотографию с празднования дня рождения своей дочери, на которой они предстали в образе героев популярного мультфильма «Суперсемейка».

«С днём рождения, моя Принцесса!» — гласит подпись Салаха к публикации.

Публикация доступна в «инстаграме» Мохамеда Салаха.

Не обошёл стороной пост экс-полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан, ныне выступающий за «Кальяри», в комментариях выразивший свои поздравления дочери Салаха.

В текущем сезоне 28-летний египтянин провёл 6 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

В 5-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.