Мохамед Салах предстал в образе героя мультфильма «Суперсемейка» на день рождения дочери

28-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в «Инстаграме» новый пост, продемонстрировав фотографию с празднования дня рождения своей дочери, на которой они предстали в образе героев популярного мультфильма «Суперсемейка».
«С днём рождения, моя Принцесса!» — гласит подпись Салаха к публикации.
Публикация доступна в «инстаграме» Мохамеда Салаха.
Не обошёл стороной пост экс-полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан, ныне выступающий за «Кальяри», в комментариях выразивший свои поздравления дочери Салаха.
В текущем сезоне 28-летний египтянин провёл 6 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
В 5-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.
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