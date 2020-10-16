Эрик Шупо-Мотинг: я сделал свой выбор, как только появился вариант с «Баварией»

31-летний камерунский нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг, отметившийся дублем в ворота «Дюрена» (3:0) в матче 1-го круга Кубка Германии, поделился эмоциями от первых голов в составе мюнхенцев.
«Чудесный вечер. Я счастлив вернуться в Германию и рад, что забил два гола. Это был хороший дебют. «Дюрен» пытался копировать нашу игру, поэтому в начале у нас были некоторые трудности. Не было ощущения, что между нами пропасть в лигах.
«ПСЖ» хотел, чтобы я остался, но я им отказал. Было несколько интересных предложений. Я сделал свой выбор, как только «Бавария» связалась с моими агентами. Для меня это не был шок, но это большая честь. Они обладатели Лиги чемпионов, крупнейшая команда Германии. Это отличная лига. Мюнхен — красивый город. Я очень счастлив », — цитирует Шупо-Мотинга Goal.
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