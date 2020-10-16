Матч «Наполи» – «Аталанта» состоится при пустых трибунах

В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Италии встреча 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Аталанта» пройдёт без разрешённой ранее одной тысячи зрителей, информирует Football Italia.

«Я думаю, что мы собираемся изменить решение, разрешающее тысяче болельщиков посещать игру «Наполи» – «Аталанта» в эти выходные», – сказал комиссар по спорту в Неаполе Чиро Борриелло.

В настоящее время у нас нет условий, чтобы гарантировать безопасность. Есть цифры, которые действительно тревожат, и мы уже сейчас расплачиваемся за несоблюдение правил.

Техническое поражение «Наполи» в игре с «Ювентусом»? Это скандальный приговор, которого можно ожидать в банановой республике. Это отвратительно. Андреа Аньелли должно быть стыдно», — цитирует Бориелло Football Italia.

Вторая волна коронавируса окончательно поразила Италию: за последние 24 часа выявлено ещё 8 804 новых случая заболевания, 83 случая смерти, 326 случаев госпитализации, в реанимации находятся 586 человек.

В результате местные власти в Неаполе распорядились закрыть школы до 30 октября.