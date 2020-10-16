«Неймар – настоящий клоун!» Экс-игрок «Рубина» высказался о симуляциях бразильца

Экс-защитник казанского «Рубина» и сборной Перу Карлос Самбрано выступил с резкой критикой игры Неймара в матче 2-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 в Южной Америке со сборной Бразилии (2:4).
«Честно говоря, Неймар – великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. Неймар и сам знает обо всём, что делал на поле, он отличный игрок, но он постоянно ждал малейшего фола.
В штрафной он упал 4-5 раз, чтобы посмотреть, назначат ли пенальти, в конце концов, он дважды достиг своей цели. Это Бразилия, и они сразу же отправлялись смотреть VAR. Независимо от того, был ли фол, они просмотрели видео, потому что это Бразилия», — цитирует Самбрано Goal.
Карлос Самбрано выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта» за € 3,5 млн. За казанский клуб он провёл 24 встречи, отметившись одной результативной передачей. Сейчас он является игроком аргентинского «Бока Хуниорс».
Напомним, что после 2 туров отборочного этапа к ЧМ-2022 в турнирной таблице из 10 сборных лидируют национальные команды Бразилии и Аргентины, набравшие по 6 очков.
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