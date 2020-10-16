Экс-защитник «Сочи» Рами сообщил, что у него есть доказательства лжи Памелы Андерсон

Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами, который сейчас выступает за «Боавишту», сообщил, что у него есть доказательства лжи известной актрисы и фотомодели Памелы Андерсон, которая ранее обвинила его в домашнем насилии.
«Когда кто-то первым выступает в социальных сетях, он чувствует, что говорит абсолютную правду. Она хотела меня раздавить. Она никогда не подавала жалобу, потому что ничего из этого никогда не происходило. У меня есть видео и фотографии, которые могут опровергнуть то, что она сказала. Все кончено, и я больше не хочу, чтобы меня с ней связывали», — приводит слова Рами The Sun со ссылкой на Le Figaro.
О романе Андерсон и Рами стало известно в 2018 году. После выхода сборной Франции в финал чемпионата мира, который проводился в России, футболист сделал модели предложение.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Французский футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник был свободным агентом.
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