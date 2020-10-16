Луис Сколари возглавил «Крузейро»

Луис Фелипе Сколари возглавил «Крузейро», сообщается на официальном сайте бразильского клуба. Контрактное соглашение 71-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2022 года.

Сколари известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, с клубами «Челси», «Крузейро», «Гремио», «Гуанчжоу Эвергранд». Последним местом работы специалиста до заключения контракта с «Крузейро» был «Палмейрас», который он покинул в сентябре 2019 года.

«Крузейро» выступает в бразильской Серии B. После 15 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре «Крузейро» предстоит провести матч с «Жувентуде». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 3:30 мск.