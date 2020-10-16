Тухель рассказал о серьёзных потерях «ПСЖ» накануне матча с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о серьёзных кадровых потерях накануне матча с «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Возможно, у нас будет только 11-13 игроков. Нам немного не повезло.Сомнительно, что Дракслер и Маркиньос сыграют с «Манчестер Юнайтед». У Колина Дагба был положительный тест на коронавирус. Керер травмировался на несколько недель. Бернат и Икарди получили травмы. Икарди неделю назад. Это внутренняя связка колена, не слишком серьёзно, но он не сыграет с «Нимом» и «МЮ». Сегодня к нам вернулся Данило, но он был в контакте с Криштиану Роналду, поэтому медицинский персонал хочет, чтобы он не тренировался с группой. Верратти получил травму в Италии и сейчас находится в контакте с нашим врачом. Нам не хватает слишком многих игроков. Теперь задача состоит в том, чтобы найти стартовый состав, способный выиграть матч с «Нимом», потому что это лучшая подготовка к Манчестер Юнайтед», — приводит слова Тухеля Goal.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на 20 октября.