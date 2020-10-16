УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020

Формат чемпионата Европы 2020 года может быть изменён, сообщает The Sun.

По данным источника, УЕФА рассматривает сократить список городов, которые будут принимать Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. В худшем случае турнир будет проходить в одной стране с использованием четырёх стадионов. Это может быть сделано для того, чтобы сократить количество поездок на фоне пандемии.

Сообщается, что Баку в Азербайджане, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, а также Санкт-Петербург в России могут стать одними из первых городов, которые будут сокращены УЕФА.

Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.