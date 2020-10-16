Иммунолог раскритиковала Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом

Иммунолог Антонелла Виола раскритиковала португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Это именно то поведение, которого следует избегать. Гуляя по городам, мы не можем не замечать собрания перед клубами и людей, болтающих друг с другом. Игроки, вероятно, чувствуют себя защищёнными. Но они ошибаются! Этот тест просто говорит вам, что в данный момент у вас нет вируса. Это не означает, что вы не станете заражённым в течение нескольких часов. Таким образом, даже в уединении, даже в явно здоровой окружающей среде, каждый должен носить маски и сохранять социальное дистанцирование. Даже за столом», — приводит слова Виолы Calciomercato.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что португалец переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. До этого Роналду принимал участие в командном ужине.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
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