Экс-президент «Локо»: Рахимов может встряхнуть «Уфу» и отобрать очки у «железнодорожников»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Будет очень непростое противостояние, поскольку смена тренера, как правило, на первых порах дает положительный импульс команде. А Рахимов может встряхнуть коллектив и отобрать очки у соперника. Тем более, он когда-то работал в «Локо» и наверняка захочет напомнить клубу о себе. «Железнодорожникам» же необходимо сейчас обыгрывать двух аутсайдеров в ближайших матчах против «Уфы» и «Ротора». Если команда этого не сделает, бороться за медали ей будет очень сложно, поскольку впереди еще Лига чемпионов, а состав не очень сбалансирован для игры на два фронта», – цитируют Наумова «Известия».



17 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Уфа». Старт встречи – в 16:30 мск.

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