Уткин: сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Он умрёт в этом сезоне или нет?
Известный блогер Василий Уткин высказался о насыщенном игровом графике нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
«Как вы думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Который играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, на следующей неделе у него Лига чемпионов. И вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, впервые за долгое время я говорю о Дзюбе сочувственно. Насколько у него хватит сил?
Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
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