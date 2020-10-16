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Уткин: в «Динамо» было две партии, и одна выступала за Бердыева

Уткин: в «Динамо» было две партии, и одна выступала за Бердыева
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение на пост главного тренера московского «Динамо» немецкого специалиста Сандро Шварца.

«Перемены в «Динамо», которые пытались произойти все эти две недели и наконец произошли, – это событие действительно значимое, потому что «Динамо» решилось на приглашение иностранца. Этот выбор значим вот чем. В «Динамо», очевидно, было две партии, и одна из них была за Бердыева. Я не знаю, кто её олицетворял, кто за это голосовал и кто это продавливал. Тем не менее это решение не прошло. И в итоге «Динамо» пошло по другому пути. По пути, который преемственно продолжает приглашение на пост спортивного директора Желько Бувача. Это его креатура, это он знает Шварца много лет и знает уж точно поболе того, что о Шварце знаем все мы – что это единственный человек, которому когда-то дал по морде Юрген Клопп.

В общем, в появлении Шварца в «Динамо» я скорее вижу позитив. Потому что иностранные тренеры лучше наших, потому, что немецкие тренеры – особенно молодые – сейчас взрывают мир, но самое главное – потому, что в этом есть элемент какой-то преемственности, хотя мы прекрасно понимаем, что эта преемственность далась в сугубой борьбе с точки зрения самых разных кланов внутри «Динамо», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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