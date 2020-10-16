В оргкомитете отреагировали на информацию, что УЕФА может отобрать Евро-2020 у России

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию британских СМИ о возможном решении отобрать право проведения матчей чемпионата Европы у России.



«Нам о таких планах и дискуссиях ничего не известно. Воспринимаем эту информацию как не очень достоверные слухи. Продолжаем подготовку к Евро. Мы в ежедневном контакте с коллегами из УЕФА, недавно провели круглый стол по отдельным аспектам организации Евро. Пока у нас ничто не вызывает беспокойства», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее появилась информация, что из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сократить список городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. Сообщалось, что Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены.

УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020