Шунин: на матч с турками была установка — показать, кто дома хозяин

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал результаты матчей национальной команды в Лиге наций.
«После матчей сборной чувства смешанные. Конечно, хочется побеждать в каждой игре. С Венгрией у нас было все, чтобы выиграть, мы создали достаточно моментов, но не реализовали их. Думаю, для болельщиков матч не был скучным, не хватило главного — забитых голов. Тем не менее, мы остались на первой строчке в таблице перед двумя непростыми выездами в ноябре — всё в наших руках.
Турция — серьезный и сильный соперник. В этом матче скорости были выше, борьба шла на каждом участке поля. Мы забрали много подборов, побеждали в единоборствах, создавали красивые моменты.
На матч с турками была установка — показать, кто дома хозяин. Прессинговать, давить, не дать сопернику даже голову поднять — в первом тайме мы это делали очень хорошо. Моментов до перерыва у нас было гораздо больше — если бы забили ещё при счете 1:0, то довели матч до победы. Во втором тайме уже больше отталкивались от результата. Турции же нужно было отыгрываться, плюс благодаря заменам их тактика изменилась. Наверное, ничья в этом матче — закономерный результат», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 октября 2020
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