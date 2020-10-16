Шатов: мы с Дзюбой никогда не были друзьями. В жизненном плане мы с ним не сходимся

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена — за характер и тот путь, который он прошёл. И в Томске, и в «Ростове», когда он был не нужен «Спартаку». Вспомним и ситуацию в «Зените» при Манчини, когда нас обоих убрали из команды. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.
Были ли у нас конфликты? – Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях», – цитирует Шатова Sport24.
- 16 октября 2020
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