Шунин рассказал об отношении к противостоянию с Акинфеевым

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА и прокомментировал противостояние с голкипером«армейцев» Игорем Акинфеевым.
«Бывают соперники, против которых неудобно играть. Надеюсь, наша серия без поражений продлится и дольше. Матч против ЦСКА для нас очень важен с турнирной точки зрения: мы находимся рядом и боремся за лидирующие позиции. Вчера вернулись из сборных — теперь думаем только о клубных делах. Нужно хорошо подготовиться — осталось не так много времени.
Противостояние бывшего и нынешнего вратарей сборной России? Меня в первую очередь интересуют дела моей команды. С Игорем у нас хорошие отношения, мы вместе были в сборной, общаемся при встрече.
У ЦСКА качественный подбор исполнителей и в обороне, и в нападении. Из игроков атаки отмечу Влашича, Чалова и Облякова. Нам нужно быть максимально сконцентрированными. И биться, показать свою лучшую игру», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 октября 2020
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