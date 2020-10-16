Николич рассказал, почему Манджукич не перешёл в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, почему нападающий Марио Манджукич так и не подписал контракт с «железнодорожниками».
«Покупка Манджукича была моей инициативой. Топовый и качественный игрок, у него правильный менталитет. Он бы очень помог нам сразу добиться высоких результатов и помог бы молодым игрокам прогрессировать. Это идет в разрез с политикой клуба из-за возраста? Не согласен. Мы хотим развивать молодёжь, они же должны учиться у кого-то, а у кого учиться? Друг у друга?
Им нужно 3-4 опытных игрока. Вспомните, как Чорлука провел прошлый сезон. А может Мурило стал хорошим игроком, потому что играет с Чарли? Манджукич помогал бы нам добиваться результата год или, максимум, два, но молодые игроки развивались бы рядом с ним, все бы прибавили рядом с таким мастером. Это не противоречит философии клуба.
Почему он не пришёл в «Локомотив»? Не удалось согласовать контракт до конца. Я знаю подробности, но не хочу говорить публично. Была проблема с курсом евро? Да», — сказал Николич в видео на YouTube-канале Nobel.
- 16 октября 2020
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