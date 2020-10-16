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Федун: «Спартак» остаётся самым популярным клубом России в том числе благодаря Тихонову

Федун: «Спартак» остаётся самым популярным клубом России в том числе благодаря Тихонову
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Тихонова с днём рождения. Сегодня, 16 октября, легенде красно-белых исполняется 50 лет.

«Андрей Тихонов — один из тех, благодаря кому «Спартак» был и остаётся самым популярным клубом России. Своей яркой игрой, смелыми финтами и золотыми голами он влюбил в себя миллионы людей. Тихонов вёл за собой партнёров, страховал их в трудные моменты матчей и был настоящим лидером на поле. В не меньшей степени его полюбили за благородный характер и умение искренне благодарить публику за поддержку. Я от всей души поздравляю Андрея с юбилеем, желаю ему успехов в тренерской карьере и благополучия!» — цитирует Федуна пресс-служба клуба.

Тихонов провёл в «Спартаке» большую часть футбольной карьеры. Также Андрей выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. В качестве тренера работал в «Енисее" и «Крыльях Советов», а сегодня возглавил «Астану».

Андрей Тихонов возглавил «Астану»
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