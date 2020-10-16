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Семак — о Дзюбе: святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного

Семак — о Дзюбе: святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал причины, по которым критикуют нападающего Артёма Дзюбу.

«Конечно, любому человеку неприятно выслушивать негатив, который выливается в его адрес. Я не думаю, что это кому-то приятно. Вопрос в том, кто насколько реагирует. Кто-то близко воспринимает, а кому-то всё равно. Ему не всё равно.

Если людям всё равно, никто не будет таким образом воздействовать и нагнетать. А что касается Артёма, конечно, он переживает, он и сам может ответить. Святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного. У каждого есть какие-то отрицательные моменты, связанные с карьерой, с какими-то словами, с какими-то поступками. Естественно, если человек готов пикироваться, отвечать или ввязываться в какую-либо перепалку, это вызывает дополнительный ажиотаж», — цитирует Семака «Фонтанка».

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