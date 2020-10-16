Семак — о Дзюбе: святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал причины, по которым критикуют нападающего Артёма Дзюбу.
«Конечно, любому человеку неприятно выслушивать негатив, который выливается в его адрес. Я не думаю, что это кому-то приятно. Вопрос в том, кто насколько реагирует. Кто-то близко воспринимает, а кому-то всё равно. Ему не всё равно.
Если людям всё равно, никто не будет таким образом воздействовать и нагнетать. А что касается Артёма, конечно, он переживает, он и сам может ответить. Святых нет, по крайней мере что касается нашего мира, футбольного. У каждого есть какие-то отрицательные моменты, связанные с карьерой, с какими-то словами, с какими-то поступками. Естественно, если человек готов пикироваться, отвечать или ввязываться в какую-либо перепалку, это вызывает дополнительный ажиотаж», — цитирует Семака «Фонтанка».
- 16 октября 2020
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