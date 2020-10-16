Бывший тренер «МЮ» — о подписании Кавани: «Юнайтед» не стоило искать 33-летнего форварда

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен, который работал в штабе сэра Алекса Фергюсона, оценил работу клуба на трансферном рынке.

"«Юнайтед» нуждается в настоящей «девятке», вроде Эрлинга Холанда. Просто посмотрите на «Баварию» и насколько для неё важен форвард. Спросите «Тоттенхэм» или «Лестер», что для команды значит форвард. Для меня странно, что форвард не был главной целью «Юнайтед».

Рашфорд может играть на острие, но он не типичный нападающий. Марсьяль может обеспечивать команде голы, но он не бомбардир.

Они подписали Эдинсона Кавани, но не думаю, что в последний день трансферного окна «МЮ» стоило искать 33-летнего нападающего. У Кавани впечатляющая статистика, но он ничего не знает о Премьер-лиге. Я надеюсь, что он сможет быстро адаптироваться. Сложно понять, как «Юнайтед» оказались в ситуации, когда им приходится в спешке искать игроков перед закрытием трансферного окна", — цитирует Мёленстена United.no.

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